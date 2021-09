Caos nazionali: la FIFA prepara sanzioni contro i club

La FIFA vorrebbe sanzionare i club che hanno negato ai propri calciatori di raggiungere le rispettive nazionali. Il punto

Come riportato da ESPN, le società non potranno schierare i giocatori durante il prossimo turno di campionato. In Premier League si tratta di Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United.