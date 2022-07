Capello: «Dybala miglior colpo del mercato. Questa Roma sembra la mia»

L’ex allenatore della Roma Capello ha parlato dell’arrivo in giallorosso di Paulo Dybala

Fabio Capello, storico ex allenatore della Roma, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’arrivo in giallorosso di Paulo Dybala.

COLPO DYBALA – «Il miglior colpo del mercato. Complimenti al club. Se sposta gli equilibri? Direi proprio di sì. Parliamo di un grandissimo giocatore, uno di quelli che fa la differenza. Alza il livello della Roma e cambia qualcosa nella nostra serie A. La Roma a questo punto è nel gruppo delle più quotate, ma qui mi fermo. Il mercato è aperto e possono accadere nuove cose».

ZANIOLO VIA – «Alt. Non m’infilo in discussioni di mercato, sui “se” e sui “ma”. Mi limito a dire che una Roma con Dybala, Pellegrini, Zaniolo e Abraham promette cose belle: gol e spettacolo. Quattro giocatori come questi possono essere devastanti».

COME TOTTI-BATISTUTIA-DELVECCHIO-MONTELLA – «L’accostamento è plausibile. Vedo molte affinità. Penso che Mourinho, come accadde al sottoscritto in quella stagione, cercherà di garantire l’equilibrio in una squadra dal potenziale offensivo enorme. Quella Roma, del resto, era votata all’attacco: avevamo Cafu e Candela esterni. Mi serviva qualcosa in copertura. Però che bella Roma, quella. Una squadra magnifica».