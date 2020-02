Capello: «Quando chiesi Messi per la Juventus..» – VIDEO

Clamoroso retroscena svelato da Capello: Lionel Messi poteva vestire la maglia della Juventus a 18 anni – VIDEO

Lionel Messi alla Juventus: questo il sogno proibito di molti tifosi, che pagherebbero oro per vederlo duettare insieme a Ronaldo. Fabio Capello, presente al Bilbao International Football Summit, ha rivelato di aver provato a portare via la Pulce dal Barcellona.

«Dopo 20 minuti mi avvicinai a Rijkaard, che è stato un mio giocatore,e gli chiesi se potesse prestare Messi alla Juventus per un anno. Un giocatore di 18 anni, giocando una partita di 90 mila spettatori, con questa personalità e qualità non lo avevo mai visto. Glielo chiesi in campo, dopo 20 minuti, andai dalla mia panchina verso la sua e chiedi a Rijkaard se me lo prestasse per un anno. Loro avevano già tre stranieri e non potevano farlo firmare, ma mi disse che in quattro o cinque mesi avrebbero sistemato tutto. E così è stato».