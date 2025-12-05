Carboni Genoa, possibile addio a gennaio: quella squadra italiana ha chiesto informazioni per la seconda parte di stagione. Le ultime

Carboni Genoa: un’avventura più difficile del previsto e nuovi scenari di mercato. Il Pisa si è mosso con convinzione per il talento argentino

L’esperienza di Valentin Carboni al Genoa sta assumendo contorni ben diversi rispetto alle aspettative iniziali. Arrivato in rossoblù la scorsa estate con la formula del prestito secco dall’Inter, il giovane trequartista argentino – classe 2005 e tra i talenti più promettenti del settore giovanile nerazzurro – avrebbe dovuto trovare spazio e minuti utili per accelerare la propria crescita. Tuttavia, il progetto Carboni Genoa non ha ancora preso davvero forma.

Sia sotto la guida di Patrick Vieira sia con il successivo arrivo di Daniele De Rossi, il tempo trascorso in campo dal giocatore è stato decisamente limitato. Poche presenze, pochi minuti e la sensazione che il suo percorso tecnico-tattico non si stia sviluppando come previsto dall’Inter al momento della cessione temporanea.

Proprio questo scenario ha attirato l’interesse di altri club, pronti a intervenire nella finestra di mercato invernale per restituire continuità al talento argentino. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Pisa ha già avviato contatti concreti per ottenere il giocatore in prestito per sei mesi, con l’obiettivo di rilanciarlo in un ambiente dove possa godere di maggiore centralità. Sarebbe un’operazione simile a quella tentata per Tommaso Baldanzi della Roma, con l’intento di valorizzare giovani trequartisti in cerca di minuti e responsabilità.

Per l’Inter, il mancato sviluppo del progetto Carboni Genoa rappresenta un problema da risolvere. Il club aveva infatti impostato il prestito con una chiara finalità: garantire al classe 2005 un percorso di crescita basato sul gioco, sull’intensità e sull’adattamento graduale alla Serie A. La scarsa utilizzazione, invece, rischia di vanificare gli obiettivi tecnici stabiliti la scorsa estate.

Nei prossimi giorni, la dirigenza nerazzurra – impegnata parallelamente su diversi fronti di mercato – sarà chiamata a valutare con attenzione la scelta migliore per il futuro di Carboni. Tenere il giocatore al Genoa significherebbe confidare in un cambio di rotta da parte di De Rossi, mentre accettare la proposta del Pisa permetterebbe al trequartista di ritrovare spazio immediato in un contesto competitivo ma senza l’elevata pressione della Serie A.

Il dossier Carboni resta dunque uno dei più delicati per l’Inter in vista del mercato di gennaio. La priorità è chiara: preservare la crescita di un talento considerato fondamentale per il futuro. La sensazione è che la decisione finale potrebbe arrivare rapidamente, con l’obiettivo di assicurare a Carboni il percorso più funzionale alla sua maturazione calcistica.