Caressa: «Il Milan sta trattando Pioli senza rispetto»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle ultime prestazioni del Milan di Stefano Pioli.

PAROLE – «Pioli secondo me lo stanno trattando senza rispetto. Non dico la società, dico in generale. Intorno a Pioli sento poco rispetto. Ieri mi sono molto arrabbiato quando ho sentito una domanda, puoi mai chiedere ad un allenatore se si è sentito con un dirigente che sta a fa Natale a Miami con Massimo Boldi? (il riferimento è al famoso cinepanettone, ndr). Eddai su, per cortesia. Ma no, ma dai. Io gli avrei risposto male, avrei detto: “Ma voi pensate veramente che io devo sentire uno che fa le rovesciate a Miami sulla spiaggia?”. Ma dai. Massimo rispetto per Ibra, ma era un po’ piccato».