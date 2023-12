Caressa: «Provedel mi piace perché non fa mai un gesto o una parola in più»

Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato delle recenti prestazioni del portiere della Lazio, Ivan Provedel. Le dichiarazioni

PAROLE – «Parate straordinarie. Spesso sollecitato e sempre continuo. Mi piace perché non fa mai un gesto o una parola in più. Anche quando ha segnato in Champions, non è andato esultante a fare le interviste ma sempre con la stessa faccia molto seria, anche un po’ tra in certi momenti. Apprezzo questa sua serietà, è una cosa che ha caratterizzato la sua carriera. E’ quasi sempre partito come dodicesimo e ha sempre recuperato. E’ molto cresciuto acquisendo nuove responsabilità, è maturo».