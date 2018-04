Carnevali su Politano: «Può ambire a grandi club»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare del futuro di Matteo Politano, accostato a Napoli e Juventus in passato

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Matteo Politano ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. Queste le sue parole: «Se si guardano le cifre che girano, credo che Matteo abbia un valore importante. E’ prematura definire una cifra, ma di certo nel suo ruolo è tra i migliori del nostro campionato. Non basteranno i 28 milioni? Quella non è mai stata una cifra reale, ci sarà comunque bisogno di un’offerta importante e a quel punto parleremo con società e calciatore».

Il dirigente neroverde continua: «La trattativa saltata col Napoli? Non è successo niente di speciale e sono state dette cose che non corrispondono alla verità. Il ragazzo voleva trasferirsi, ma noi eravamo intenzionati a trattenerlo. Con il Napoli abbiamo un buon rapporto, ma non siamo tornati sulla questione Politano, se ne riparlerà in futuro. Se il giocatore continuerà così, potrebbero arrivare richieste importanti. Adesso dobbiamo pensare a salvarci, poi faremo le giuste valutazione con lui e con altri ragazzi. Nel mese di agosto, Politano era stato richiesto da una società straniera, poi è rimasto con noi e gli si è aperta una porta ancora più grande, ovvero quella del Napoli. Ecco perché continuando così può ambire a club importanti».