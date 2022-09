Carrera: «La Juventus va raddrizzata. Di Maria? Mi ha deluso»

Massimo Carrera, è intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino per parlare di Juventus e Di Maria

JUVE – «Bisogna raddrizzare la rotta e basta. Anzi, bisognerebbe raddrizzare la Juve. Vanno subito ritrovate le certezze perdute e la voglia di fare gruppo. Allegri può restituire convinzione e consapevolezza alla squadra».

DI MARIA – «Mi ha deluso soprattutto il suo gesto a Monza. Da un campione del genere non ti aspetti una reazione del genere, dovrebbe essere in grado di gestire certe emozioni. Detto questo, il giocatore non si discute».

