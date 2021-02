Massimo Carrera vicinissimo al Bari che vorrebbe investire sull’ex difensore, ora allenatore. La trattativa è verso la definizione

Massimo Carrera torna ad allenare. Secondo quanto riportato dal Gianluca Di Marzio, infatti, il tecnico è stato contattato dal Bari per andare ad allenare la prima squadra. Prenderà il posto di Auteri.

L’ex difensore, con la società pugliese, ha collezionato ben 156 presenze in 5 anni ed una promozione in Serie A. Insomma, quasi un ritorno a casa per l’allenatore.