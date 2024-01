Paolo Casarin, ex arbitro e designatore, ha parlato a Rai Radio 1 del fallo di Bastoni su Duda nel secondo gol dell’Inter

PAROLE – «Sarebbe interessante parlare con i due arbitri, ma indubbiamente c’è stato un chiaro fallo di Bastoni su Duda, alla base del gol di Frattesi, poi convalidato. L’arbitro Fabbri, ben posizionato, non è intervenuto. Nasca al Var, di fronte a un chiaro e oggettivo errore, doveva intervenire, richiamare il collega e dire la sua. Gli arbitri stanno attraversando un periodo di confusione con il Var, invece di semplificare le cose, le sta complicando. Bisogna tornare a un discorso semplice: l’arbitro può sbagliare o non vedere; il Var, avendo più informazioni a disposizione, deve chiarire e non può fare finta di niente. Poi l’arbitro deve prendere in considerazione questa eventuale correzione e decidere. Il Var sta riducendo gli errori di un tempo perché ha questa possibilità. Non sta succedendo, sembra che ognuno si fa gli affari suoi o. L’arbitro deve essere sempre quello che decide, ma deve saper accettare le correzioni del Var, non si può scappare».