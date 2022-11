Casini: «Due motivi hanno portato al calo della Serie A»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a 360 gradi dei problemi che affliggono il calcio italiano

CALO DELL’INTERESSE – «Tutti gli studi mostrano che sono successe due cose. La prima è che nell’epoca d’oro tutte quelle risorse non sono state investite per garantire continuità di successo, ma per garantire stipendi alti ai giocatori migliori. E ciò andava bene, ma senza investimenti non è stato possibile mantenere quel livello. La seconda invece riguarda le altre leghe, che hanno investito ad esempio su stadi, infrastrutture varie e vivai».

PROPRIETA’ STRANIERE – «Noi come Lega non è che esprimiamo un favore o un disfavore sul regime proprietario. Io spero che, chiunque decida di investire su un club di Serie A, lo faccia con una logica di miglioramento dell’intero sistema e non per un interesse speculativo».

STADI DI PROPRIETA’ – «Sì gli stadi e le infrastrutture sono la priorità più urgente per il calcio italiano. Siamo in ritardo rispetto agli altri paesi e dovremo lavorarci attentamente nei prossimi anni».