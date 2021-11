Caso Mendy, nuovi guai per il terzino: altre due accuse di stupro

Caso Mendy, il terzino del Manchester City è stato accusato di altri due casi di stupro. Un incubo che sembra non avere fine

Nuovi guai per Benjamin Mendy, il terzino del Manchester City che, lo scorso 21 di agosto, è stato arrestato con l’accusa di stupro ai danni di quattro donne. Nelle ultime ore, altre due testimonianze sono emerse contro il giocatore, per un totale di sei casi.

Il francese è attualmente detenuto in custodia in attesa del processo in programma il 24 gennaio 2022.