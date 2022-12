Caso Portanova, l’avvocato della ragazza: «Ha pianto dalla gioia»

Caso Portanova, parla il legale della ragazza dopo la condanna a 6 anni di reclusione per il calciatore: le dichiarazioni

L’avvocato Meini ha parlato così del caso Portanova, che ha visto la condanna a 6 anni di reclusione per il giocatore. Le parole riportate da Sportface dal legale della ragazza coinvolta.

PORTANOVA CONDANNATO – «La mia assistita si è subito messa a piangere dalla gioia e mi ha detto che è felice che la giustizia abbia creduto in lei. Ha voluto ringraziare immensamente tutto il team che ha lavorato per lei e che con lei ha sofferto. Mi ha detto ‘Ho trovato una seconda famiglia che mi ha supportata e creduta fin dal primo istante. Sono veramente contento per la ragazza perché la difficoltà di questo tipo di processi sono i tempi rapidi con cui devono essere fatte le indagini, sia il pm sia la polizia sono stati rapidissimi nel sequestrare i telefoni e sentire i testimoni due volte».