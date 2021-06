Cassano: «Alla Juventus serve aria fresca. E su Allegri...»

Antonio Cassano ha parlato della rosa della Juventus e degli obiettivi che dovrà centrare Allegri in panchina. Le dichiarazioni

Antonio Cassano fa la sua analisi della Juve di Allegri che dovrà provare a rivincere lo scudetto e non solo. Le parole dell’ex Inter a Bobo Tv.

«Lo scorso anno i bianconeri avevano una rosa superiore all’Inter e qualcosa non è andato bene. La Juventus ha 20 giocatori fortissimi, secondo me quello che deve fare è togliere qualche giocatore e mettere dentro un po’ di aria fresca. L’unico dubbio che mi viene è quello di ripartire con Massimiliano Allegri perché praticamente si torna a tre anni fa. Ve lo dico adesso, praticamente un anno prima, perché a noi piace dire le cose in anticipo, come sempre: se la Juventus buca nuovamente la Champions e non vince il campionato, manda via pure Allegri».