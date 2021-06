Juventus, Cassano avverte: «Occhio all’esonero di Allegri»

Antonio Cassano dice la sua sul ritorno di Max Allegri alla Juve. L’opinione dell’ex giocatore sul nuovo ciclo bianconero

Alla Bobo Tv, Cassano ha detto la sua sul ritorno di Allegri alla Juve. Le parole.

«La Juve era più forte dell’Inter. Ha 20 giocatori uno più forti dell’altro. Bisogna togliere qualche giocatore, mettere dentro un po’ di aria fresca. L’unico dubbio che mi viene è su Allegri, perché si torna a tre anni fa. L’anno prossimo se la Juve non vince lo scudetto e non va avanti in Champions, mandano via Allegri».