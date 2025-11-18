Castellanos Lazio, niente Lecce per l’attaccante biancoceleste: il rientro rimandato per l’argentino che ora punta a tornare nel big match!

Castellanos Lazio, niente Lecce per l’attaccante biancoceleste: gli esami confermano il rinvio del recupero per l’attaccante. Rientro slittato a questa data

Taty Castellanos non ce la fa. Gli esami effettuati ieri, come riportato da Il Corriere dello Sport, hanno escluso la possibilità di un recupero in tempo per la partita contro il Lecce il 23 novembre.

Il suo rientro, quindi, slitterà con ogni probabilità al 29 novembre, quando la Lazio affronterà il Milan in campionato, o al massimo il 4 dicembre, in occasione del match di Coppa Italia. Se queste date dovessero risultare ancora troppo ravvicinate, il ritorno dell’attaccante argentino potrebbe essere ulteriormente rimandato alla sfida con il Bologna il 7 dicembre.

Inizialmente, Castellanos aveva sperato di rientrare per la sfida contro il Lecce, dopo aver subito una lesione di secondo grado al retto femorale destro a inizio ottobre. Durante la sosta di ottobre, l’attaccante aveva lavorato a parte con l’obiettivo di rientrare in gruppo per oggi e poter essere disponibile per domenica, ma i nuovi esami hanno purtroppo scongiurato questa possibilità, causando delusione per il giocatore e per Maurizio Sarri.

Buone notizie per Tavares e Dele-Bashiru

Nonostante la notizia negativa su Castellanos, ci sono conferme più incoraggianti per Nuno Tavares e Dele-Bashiru, che da oggi si allenano regolarmente con il gruppo. Entrambi dovrebbero essere a disposizione per il match di domenica contro il Lecce, con Dele-Bashiru che attende ancora il reintegro ufficiale. Il ritorno di questi due giocatori rappresenta una spinta importante per la Lazio, che spera anche nel pieno recupero di Castellanos nelle prossime settimane, per rilanciarsi in campionato e in Coppa Italia.