Celik Roma, nessun accordo con altri club: il turco resta concentrato solo sui giallorossi. Le parole dell’agente

Celik Roma, resta nella Capitale e blinda il suo presente: niente intese altrove, i giallorossi al centro del progetto

Celik sta vivendo una stagione di forte crescita e continuità, diventando una pedina sempre più importante nella Roma di Gian Piero Gasperini. Le sue prestazioni, unite a un contratto in scadenza nel 2026, hanno attirato l’interesse di diversi club, che monitorano con attenzione la situazione del laterale turco in vista delle prossime sessioni di mercato.

Parallelamente, il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus, con alcune indiscrezioni che parlavano addirittura di un accordo già definito per l’estate. A spegnere queste voci è però intervenuto il suo agente, Fazıl Özdemir, che ha smentito ogni trattativa già chiusa e ridimensionato i rumors sul futuro del giocatore.

PAROLE – «Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club.

Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso».

