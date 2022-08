Cessione Sampdoria, Mannini: «Ci saranno presto nuovi risvolti»

Moreno Mannini, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato della cessione del club a Il Secolo XIX

CESSIONE SAMPDORIA – «Io presidente? Non so cosa scrivono, sono lontano e lunga vita a Marco! Chi comprerà il club deve puntare sul legame ritrovato, che era la nostra forza. Non c’è futuro senza passato, si prenda spunto dalle cose buone. Sul fronte societario sono convinto che ci saranno presto risvolti positivi. Spero che chi la prenda non faccia solamente un investimento economico, ma abbia anche a cuore la Samp. L’affetto per la maglia ci vuole».

