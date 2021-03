Era dal 2006 che Cristiano Ronaldo non raggiungeva almeno i quarti di finale di Champions League per due anni in fila. La fine di un’era?

Per la prima volta nella sua storia, la Juventus è stata eliminata per due stagioni consecutive agli ottavi di finale di Champions League.

Era invece dal 2006 che Cristiano Ronaldo non raggiungeva almeno i quarti di finale di Champions League per due anni in fila e inoltre questa potrebbe essere la prima stagione dal 2004/05 in cui né Messi né Ronaldo hanno superato gli ottavi di finale.