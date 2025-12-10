Diretta Gol Champions League LIVE: la diretta delle italiane

Diretta Gol Champions League: il calendario delle italiane si chiude con Juventus e Napoli. Segui con noi la diretta del match delle due squadre

Dopo le partite di ieri che hanno visto protagoniste Inter e Atalanta, la Champions League delle italiane proseguirà con in campo Juventus e Napoli. Entrambe le squadre sono costretta a vincere per rimanere in corsa per la qualificazione. Segui con noi il live di entrambi i match.

LIVE BENFICA NAPOLI

46′ – Si riparte con due cambi: fuori Beukema e Olivera, dentro Politano e Spinazzola

45’+2 – Fine primo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

20′ – GOL DEL BENFICA! I padroni di casa trovano il vantaggio meritato. La squadra di Conte sbaglia il rinvio e Rios da due passi non sbaglia.

18′ – OCCASIONE PER IL BENFICA! Milinkovic sbaglia il passaggio e Aurnes grazia il Napoli calciando fuori e non servendo Ivanovic.

11′ – DOPPIA OCCASIONE BENFICA! I padroni di casa rispondono subito presente: prima Milinkovic dice no a Ivanovic e poi Aursnes non inquadra la porta.

1′ – Si parte

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic; All. Mourinho.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund; All. Conte

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. Allenatore: Carcedo