Champions League, Haaland ha un appuntamento con la storia

Occhi puntati su Erling Haaland. Il Borussia Dortmund questa sera ospita il Siviglia nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Il Borussia Dortmund questa sera ospita il Siviglia nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dal 3-2 della gara di andata in favore della squadra tedesca.

Erling Haaland ha segnato una doppietta in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Champions League e potrebbe diventare il primo a segnare almeno due gol per quattro gare di fila nella storia della competizione.