Champions League, Haaland supera un record di Ronaldo e Messi

Erling Braut Haaland non sembra intenzionato a fermarsi: numeri spaventosi in Champions League per lui

Cristiano Ronaldo è il re dei gol in Champions League e ci sono i numeri a certificarlo: 136 gol che certificano il suo dominio, con Messi lontano 16 reti. Ma il suo trono potrebbe essere insidiato da Haaland.

Haaland, infatti, è andato in gol contro il Besiktas: dopo 17 gare in Champions League, sono 21 le reti del norvegese. CR7, a questo punto della sua carriera, era ancora a quota zero mentre Messi aveva messo 6 volte la palla in fondo al sacco.