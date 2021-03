Champions League, la Juventus si qualifica ai quarti se…

La Juventus si qualifica se: le combinazioni per accedere ai quarti di finale di Champions League ed eliminare il Porto

L’obiettivo della Juve è quello di ribaltare la sconfitta dell’andata degli ottavi di finale contro il Porto. 2-1 il risultato dello Stadio do Dragao che non ha sorriso ai bianconeri. Ecco cosa servirà alla Juventus di Pirlo per accedere ai quarti di finale.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Esclusi tutti i pareggi: la Vecchia Signora è obbligata a vincere. L’1-0 basta per qualificarsi, così come risultati più ampi: 2-0, 3-0 e così via… In caso di gol subito, la Juve dovrebbe segnare tre reti (3-1) per evitare i tempi supplementari e qualificarsi direttamente. Con due gol subiti del Porto, il risultato minimo per qualificarsi sarebbe 4-2.