Champions League, la statistica che spaventa il City contro il Borussia

Il Manchester City questa sera affronta in trasferta il Borussia Dortmund nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League forte della vittoria per 2-1 nella gara di andata. Statisticamente, il peggior risultato possibile.

Nella storia della Champions League, la squadra che ha vinto l’andata di una fase a eliminazione diretta per 2-1 in casa è stata eliminata (15) più spesso di quanto non sia passata (12).