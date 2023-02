Champions League, via agli ottavi: i valori di mercato delle prime 4 gare

Il valore della rosa delle prime squadre che questa sera apriranno la fase ad eliminazione diretta della Champions League

Nel giorno di San Valentino, gli innamorati del calcio europeo si divertiranno con l’inizio degli ottavi di Champions League, Non tutte le gare hanno lo stesso fascino, ma certamente il livello è tale da garantire spettacolo e – in certi casi – anche grande equilibrio. Appoggiandoci a un’analisi proposta dal Corriere dello Sport, ecco il confronto partita per partita con i valori della rosa squadra per squadra espressi in milioni di euro secondo i dati di Sportingmedia.com

MILAN-TOTTENHAM – 574-711. Se il Diavolo non sta benissimo ma si è ripreso con la vittoria sul Torino, agli Spurs è successo il contrario, prendendone 4 dal Leicester dopo avere battuto nientemeno che il Manchester City. Conte vinse il suo primo scudetto con la Juve proponendo la migliore difesa del torneo. Adesso, in Premier, presenta un reparto arretrato imbarazzante, solo 5 squadre hanno fatto peggio. Ovviamente, la sua rosa vale di più perché il loro campionato non è paragonabile al nostro.

PSG-BAYERN – 899-995. Fuoriclasse come se piovessero. Ne mancherà qualcuno (Neuer e Mané, ad esempio), il più grande di tutti parte dalla panchina (Mbappé), ma ce ne sono abbastanza per promettere una gara incandescente. Con i parigini che stanno vivendo un brutto momento, i bavaresi in autostima ed entrambe che sono in testa ai loro rispettivi tornei.

BRUGES-BENFICA – 173-278. L’Europa dei poveri, in confronto agli altri. Il Bruges in casa ne ha prese 4 da un’altra portoghese. Ma se lo poteva permettere: l’ha affrontato che era già qualificato e, a sua volta, in terra lusitana al Porto gliene aveva rifilate 4.

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA – 522-1040. Giusto per 4 milioni che mancano non si può sostenere che il Chelsea è il doppio dei tedeschi (o viceversa, che il Borussia non è metà dei londinesi). Attenzione però a non considerare l’attuale momento: a Dortmund c’è fiducia, arrivano da un periodo favorevole che li ha collocati a 3 sole lunghezze dal Bayern in Bundesliga. Il Chelsea, invece, sembra attanagliato da un’idea: che il calcio si giochi esclusivamente con i soldi. Invece, le classifiche che contano sono altre.