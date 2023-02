Champions possibile, ma il vero obiettivo dell’Atalanta è di raggiungere (qualsiasi) Europa

Per l’Atalanta la priorità è raggiungere la matematica in chiave Europa, poi ciò che arriverà sarà una situazione vincente

Guardarsi le spalle per andare avanti potrebbe sembrare una strategia quasi rinunciataria o addirittura evidenziare la non competitività della squadra rispetto alla concorrenza, ma essa si tratta di lavorare gradualmente per raggiungere con tranquillità obiettivi sempre più ambiziosi.

Qual è l’obiettivo dell’Atalanta? Come sottolineato da società e calciatori è quello di rientrare in Europa a qualsiasi costo, indipendentemente da quale sarà a fine stagione: considerando anche l’attuale classifica dove molte squadre sono incollate.

Ovviamente l’ambizione di tutti è quella di poter ritornare in Champions League, ma per quanto la Coppa dei Campioni sia importante, dall’altra le due competizioni rimaste non sono da buttare: bensì da provare ad arrivare fino in fondo a patto di costruire una squadra competitiva (percorso lungo e impiego energetico sicuramente importante, ma non impossibile da concretizzare).

Una volta si diceva di guardare la terzultima per rimanere tranquilli quando ancora si parlava di salvezza, e stessa cosa si sta facendo attualmente (in ottica Europa). Preoccupazione esagerata? Nulla è scontato: basta pensare al tracollo che l’Atalanta fece nonostante in inverno si trovasse a 38 punti, terza in classifica e con ampio margine di vantaggio.