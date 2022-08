Marc Cucurella si presenta ai tifosi del Chelsea. Le prime dichiarazioni del terzino spagnolo da calciatore dei Blues

Marc Cucurella ha parlato ai canali ufficiali del Chelsea.

LE PAROLE – «Sono davvero felice. È una grande opportunità per me entrare a far parte di uno dei migliori club del mondo e lavorerò sodo per essere felice qui e aiutare la squadra».