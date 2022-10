Le parole del centrocampista del Chelsea, Kovacic, in vista della sfida con il Milan: «Grande squadra, ma vogliamo vincere»

Ai canali ufficiali del Chelsea, ha parlato Mateo Kovacic in vista della sfida di questa sera contro il Milan. Di seguito le sue parole.

«Il Milan è una grande avversaria, con una grande storia alle spalle in Champions League. Non sarà facile anche perché non abbiamo fatto bene fino a questo momento in Champions: per questo è una partita importante per noi domani e vogliamo i tre punti. Dobbiamo cercare a tutti i costi la prima vittoria altrimenti poi il passaggio del turno rischia di essere compromesso».