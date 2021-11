Rinnovi Chelsea, Rudiger potrebbe lasciare a zero i blues

Il Chelsea rischia di perdere alcuni pezzi pregiati della sua rosa, non solo Ziyech ma anche Rudiger a fine stagione potrebbe lasciare gratis

Il Chelsea è alle prese con il rinnovo di Rudiger. Il tedesco irritato dalla proposta della società, ha fatto sapere che in caso di mancata nuova offerta e adeguata, potrebbe lasciare a zero in estate.

Notizia che ha subito fatto il giro, come riportato da Sport Bild, e che ha messo il Chelsea in una situazione difficile. Ora, o l’offerta verrà migliorata altrimenti in estate andrà via gratis. Ci pensa anche la Juventus, che segue da diverso tempo il centrale ex Roma.

