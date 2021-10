Chelsea, Rudiger può rimanere: si tratta il rinnovo

Antonio Rudiger potrebbe restare ancora al Chelsea. Già avviati i contatti tra le parti per il prolungamento

Come riferito da The Athletic, Antonio Rudiger potrebbe restare al Chelsea anche il prossimo anno. Il difensore tedesco, il cui contratto è in scadenza a giugno, è finito nel mirino del Bayern Monaco, ma la sua priorità sarebbe quella di rinnovare con la società londinese.

Già avviati i contatti, con i Blues pronti a spingersi fino ad 8 milioni di ingaggio, mentre l’ex Roma ne chiede 10. Si tratta.