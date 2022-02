ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Chelsea, Tuchel: «Kepa in campo per i rigori? Ho fatto una scelta, col senno di poi…». Le parole del tecnico dei Blues

Thomas Tuchel ha parlato così a Sky Sports UK dopo la finale di Carabao Cup persa col Liverpool.

MATCH – «È stata una partita brillante, senza preoccupazioni e senza rimpianti. Abbiamo dato tutto. Il gol annullato a Romelu (Lukaku, ndr) era una chiamata molto al limite e ha causato delle brutte sensazioni. Ci sarebbe voluta un po’ di fortuna: abbiamo segnato tre gol (annullati, ndr), avuto grandi occasioni, così come loro. Il pareggio è stato un risultato giusto».

KEPA IN CAMPO PER I RIGORI – «È una cosa che abbiamo già fatto. Kepa è leggermente più bravo nel parare i rigori, quindi ho preso questa decisione. Chiaramente è insolito il fatto che tutti gli undici giocatori tirino il rigore. A volte queste scelte possono rivoltarti contro, ma uno le fa quando devono essere fatte, non con il senno di poi, quando le persone possono giudicarti».