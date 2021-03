Chelsea, tutto su Lukaku dell’Inter. A una condizione

Il Chelsea punterà tutto su Romelu Lukaku nel caso in cui sfumasse l’acquisto di Erling Haaland dal Borussia Dortmund: la strategia del club

Il Chelsea ha delineato la strategia di mercato per l’acquisto di un nuovo attaccante. La priorità è Erling Haaland del Borussia Dortmund, oggetto del desiderio di numerosi top club europei.

Qualora sfumasse l’arrivo del giovane norvegese, i Blues penserebbero a Romelu Lukaku come alternativa di lusso per rinforzare il reparto offensivo. L’Inter, però, non sembra intenzionata a cedere il belga.