Chi sono gli 11 calciatori di Serie A tra i 100 più preziosi al mondo: c’è una new entry

La Serie A non è tra i campionati più ricchi al mondo: c’è una nuova conferma, ma anche una piacevole novità

La Serie A non è più il campionato dei sogni e questo è un dato incontrovertibile. Se negli anni 80 e 90 tutti i migliori giocatori facevano a gara per arrivare in Italia, ora è la Premier League la meta più ambita.

La conferma arriva dall’ultimo aggiornamento della top 100 dei calciatori più preziosi al mondo fornito da Transfermarkt: soltanto 11 i giocatori che militano in Serie A contro i 64 che arrivano dalla Premier League. Un paragone impietoso e che trova giustificazione nella maggior ricchezza del campionato inglese, ma anche nella qualità decisamente più elevata degli impianti sportivi del Regno Unito.

Così non possiamo lontanamente aspirare alla vetta di questa classifica dove trovano spazio, a pari merito, i tre fuoriclasse di Premier e Liga: Haaland, Mbappe e Lamine Yamal si dividono il primo posto con 200 milioni di valore. Dietro di loro Pedri con 150 milioni, stesso valore di Vinicius. Per trovare un calciatore proveniente dal nostro campionato, bisogna uscire fuori dalla top venti: c’è Lautaro Martinez con un valore di 85 milioni.

Il Toro guida la truppa di calciatori della Serie A, seguito a distanza da Yildiz con 75 milioni. Tra gli altri trovano poi spazio anche Bastoni (70 milioni), Nico Paz (65 milioni come Leao) e quindi un gruppetto di giocatori che chiude la classifica a 50 milioni: si tratta di Barella, Marcus Thuram, Kone, Pulisic, Dimarco e la new entry Hojlund, la novità ‘italiana’ della classifica.

I giocatori con il valore più alto: solo quattro italiani in classifica

A confermare il predominio inglese anche un dato che riguarda da vicino l’Italia: dei quattro calciatori italiani presenti in classifica, ben due giocano in Premier League. Si tratta di Sandro Tonali e Riccardo Calafiori, entrambi valutati 80 milioni di euro.

Hojlund entra nella top 100 (Instagram Rasmus Hojlund) – Calcionews24.com

Oltre a loro, i già menzionati Barella e Bastoni, mentre sorprende l’assenza di Donnarumma in questa particolare graduatoria: il portiere del Manchester City, infatti, ha una valutazione di ‘appena’ 45 milioni di euro ed è fuori dalla top 100. Tornando alla Serie A, trovano posto soltanto sei squadre: domina l’Inter con 5 calciatori, quindi il Milan con 2 e poi Como, Juventus, Napoli e Roma con un giocatore a testa.

Cifre ben lontane, anche queste, da quelle della Premier: l’Arsenal vanta ben 13 giocatori, il Manchester City 12. Un altro segnale di come le gerarchie siano ormai capovolte rispetto a qualche decennio fa.