Chiellini: «Io e Buffon non saremo mai problemi per la Juventus»

Giorgio Chiellini ha parlato dopo il pareggio della Juventus contro il Torino: ecco le dichiarazioni del capitano bianconero

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del difensore della Juventus.

FUTURO – «Questa cosa mi ha abbastanza sorpreso, non è un problema e non è all’ordine del giorno. Non ho deciso, sono concentratissimo sul presente. Penso a mercoledì, poi vediamo. Chiellini e Buffon non saranno mai problemi per la Juve. Dobbiamo arrivare in zona Champions, è imprenscindibile per la Juve e abbiamo la finale di Coppa Italia. Non ho ancora deciso e non avrete novità prima di fine stagione, poi vedremo anche cosa deciderà la società».

CONTRO IL NAPOLI – «Non credo che con il Napoli sia una finale ma importante per la Champions, poi ne mancheranno altre otto. Cerchiamo di recuperare più energie possibili».