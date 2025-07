Chiellini diventa proprietario di Los Angeles FC, ufficiale: cosa succede con la Juventus. Nuovo ruolo per l’ex difensore

Una nuova, prestigiosa avventura per Giorgio Chiellini, che sancisce in modo definitivo il suo legame con il Los Angeles FC. L’ex leggendario difensore della Juventus e della Nazionale Italiana è entrato ufficialmente a far parte del gruppo di proprietari della franchigia californiana. Questo passo completa un percorso iniziato come giocatore, proseguito come tecnico nello staff e culminato ora con un ruolo imprenditoriale, a testimonianza di un legame profondo e radicato.

L’annuncio è stato dato dallo stesso club e ribadito da Chiellini con un post sui suoi canali social, dove ha espresso tutta la sua emozione: «Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono ufficialmente uno dei proprietari del LAFC», ha scritto. «Dal primo giorno a Los Angeles mi sono sentito a casa, travolto da un’energia unica. Alimentata da persone autentiche, valori condivisi e dal sogno comune di costruire qualcosa di cui andare fieri, dentro e fuori dal campo».

Questo ruolo arriva dopo che Chiellini, ritiratosi dal calcio giocato a dicembre 2023, ha servito come Player Development Coach per il club durante la stagione 2024, lavorando a stretto contatto con lo staff della prima squadra. «Unirmi al gruppo di proprietari del LAFC è un grande onore», ha aggiunto Chiellini. «L’anno scorso ho espresso il mio desiderio di diventare proprietario, e ora sono orgoglioso di continuare questo viaggio e dare il mio supporto a un progetto in cui credo profondamente».

La stima è pienamente ricambiata dalla società. Bennett Rosenthal, Lead Managing Owner del LAFC, ha dichiarato: «Siamo grati di avere l’opportunità che Giorgio continui la sua eredità con noi. I suoi valori di leadership, professionalità e carattere si allineano perfettamente con la nostra visione a lungo termine. Siamo felici di averlo come amico e ora come nostro partner».

Questo nuovo incarico si affianca al suo ruolo dirigenziale nella Juventus di Director of Football Strategy , delineando il profilo di un professionista con una visione globale e ambiziosa. Per Giorgio Chiellini si apre così una “doppia vita” tra Torino e Los Angeles, tra la strategia sportiva di un top club europeo e la gestione imprenditoriale di una delle franchigie più importanti e in crescita della Major League Soccer.