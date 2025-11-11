Chivu Inter, la testa del tecnico è già rivolta al derby contro il Milan: ecco i dubbi da sciogliere in difesa e le ultimissime sui nerazzurri

Chivu Inter, l’allenatore pensa già al derby col Milan: difesa sotto esame e ultimi aggiornamenti sui nerazzurri

«Cambiare sempre, senza tradire i principi». È questa la linea guida di Cristian Chivu, ribadita nel post partita di Inter–Lazio. Il tecnico rumeno ha spiegato come la sua filosofia si fondi sulla capacità di variare interpreti e soluzioni tattiche, mantenendo però intatti i concetti cardine: aggressività, verticalità e mentalità offensiva. Dopo la vittoria sui biancocelesti, dalle viscere di San Siro ha descritto un gruppo dinamico, dove nessuno può sentirsi titolare a priori.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Chivu ha costruito una squadra che vive sull’alternanza ragionata. L’obiettivo è chiaro: tenere tutti motivati, alimentare la concorrenza interna e ottenere il massimo da ogni elemento. Nessun nome è intoccabile, nemmeno nei ruoli centrali. Il duello più acceso è quello tra Akanji e Bastoni, ma anche Acerbi, De Vrij e Bisseck restano pienamente in corsa per una maglia da titolare nel derby contro il Milan.

Alla Pinetina, i tre difensori non convocati dalle rispettive nazionali lavoreranno sotto gli occhi del tecnico, che li valuterà in vista della sfida con i rossoneri. Il primo avversario da studiare sarà Christian Pulisic, tornato in forma e già protagonista in passato contro l’Inter.

Contro la Lazio, Chivu ha rilanciato Acerbi dopo tre panchine consecutive: il difensore ha risposto con una prova di grande solidità, confermandosi affidabile e pronto a essere ancora un riferimento. Bisseck continua a crescere e scalpita per un’occasione, mentre De Vrij resta vigile, pronto a sfruttare ogni spiraglio.

La filosofia del tecnico è chiara: meritocrazia e identità. In questa Inter non contano i precedenti, le gerarchie o l’età, ma solo la prestazione. Il derby contro il Milan sarà il primo vero banco di prova per misurare la validità di questo approccio. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, «la partita per marcare Pulisic è già iniziata e durerà 14 giorni».

LEGGI ANCHE – Bisseck Inter, il tedesco titolare contro il Milan? Chivu ha una idea molto chiara sull’utilizzo del giocatore. Le ultime

