Chivu prende la parola al Quirinale: «Dobbiamo essere di esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono»

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

La vigilia della finalissima di Coppa Italia si è aperta con un appuntamento di altissimo valore istituzionale. Le delegazioni di Lazio e Inter, composte da atleti, staff tecnici e vertici societari, sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro, divenuto ormai una tradizione prestigiosa per il calcio italiano, ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti della Lega Serie A, sottolineando il legame profondo tra le istituzioni dello Stato e il mondo dello sport.

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Il cerimoniale e i valori dello sport

Dopo l’intervento del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, la platea ha ascoltato le parole di Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter, visibilmente emozionato nel rivolgersi alla massima carica dello Stato, ha messo l’accento sulla responsabilità educativa che grava sulle spalle dei professionisti del calcio, specialmente nei confronti delle nuove generazioni.

Il discorso di Chivu ha evidenziato come la finale non sia soltanto un evento agonistico, ma un’occasione per celebrare i principi di lealtà e impegno sociale sanciti dalla Costituzione Italiana.

Le parole di Cristian Chivu al Presidente Mattarella

Durante il suo intervento, il tecnico nerazzurro ha voluto rendere omaggio alla figura del Presidente, definendolo un esempio di valori:

«Buon pomeriggio a tutti. Grazie per l’invito in un luogo così simbolico come il Quirinale. Presidente, lei non rappresenta soltanto la massima carica dello Stato italiano, che ricopre con grande merito ed impegno, ma è anche un uomo di sport e di molti valori. Per noi dell’Inter è un motivo di grande orgoglio essere qui per celebrare la finale della Coppa Italia che ci vedrà sfidare la Lazio domani sera all’Olimpico. La Repubblica Italiana riconosce il valore educativo e sociale dell’attività sportiva e per noi è una responsabilità importante essere qui oggi proprio perché come allenatori ed atleti dobbiamo essere portatori di valori. E abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono. Domani sia noi che la Lazio cercheremo di onorare questa grandissima competizione mettendo in campo la migliore versione di noi stessi. Grazie Presidente, grazie mille di tutto»

Attesa per la finale allo Stadio Olimpico

Conclusa la cerimonia, l’attenzione si sposta ora sul campo. L’atto conclusivo della competizione si giocherà domani sera nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. La sfida tra Inter e Lazio promette spettacolo, ma lo spirito dell’incontro odierno ricorda a tutti che, oltre al trofeo, conta l’esempio di correttezza e sportività che le due squadre sapranno offrire davanti a milioni di spettatori.