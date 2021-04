Cinque anni fa iniziava l’era Inzaghi: il ricordo della Lazio – VIDEO

📅 03.04.2016

💙 Cinque anni fa, iniziava l'era Inzaghi

😍 240 panchine, 129 vittorie, 3 trofei#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/k0UuIkLXJK — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 3, 2021

Cinque anni fa cominciava l’era Inzaghi alla Lazio. La società ricorda lo speciale anniversario con un video pubblicato su Twitter – VIDEO

3 aprile 2016, da quel momento nulla è stato lo stesso. Inzaghi entra dalla porta principale, in punta di piedi, a raccogliere i cocci di una squadra a pezzi. Via Stefano Pioli, decisivo in negativo il derby perso contro la Roma. La scelta ricade su ‘Inzaghino‘, tecnico della Primavera, considerato inizialmente un semplice traghettatore. Il resto è storia: 2 Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, Inzaghi è ormai considerato uno dei migliori allenatori del nostro calcio.

Per celebrare il quinto anniversario dell’era Inzaghi, la Lazio ha scelto di pubblicare un video su Twitter con i momenti più iconici del suo percorso biancoceleste.