Clamoroso dall’Inghilterra: l’Everton in contatto con Pirlo per la panchina

L’Everton è alla ricerca del sostituto di Carlo Ancelotti e stando ai media britannici ci sarebbero anche Pirlo e Ranieri in corsa

Per la panchina dell’Everton, dopo l’addio di Carlo Ancelotti, ci sarebbero altri due tecnici italiani.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail i Toffees avrebbero contattato di recente l’ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo, che nei prossimi giorni prenderà una decisione in merito. Oltre ai vari nomi di Nuno Espirito Santo e David Moyes, prende piede anche l’ipotesi Claudio Ranieri, che in Inghilterra è entrato nella storia con il Leicester: per ora nessun contatto con l’ex Sampdoria.