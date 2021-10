Clasico, Alaba bestia nera del Barcellona: il dato

In vista del Clasico tra Barcellona e Real Madrid, Ancelotti spera nella carta Alaba: bestia nera dei blaugrana

Domenica pomeriggio al Camp Nou andrà in scena la partita delle partite in Spagna: il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Le due squadra ci arrivano distanti solo due punti, con i Blancos secondi a 17 e i blaugrana settimi a 15. E per provare a spuntarla, Ancelotti si affiderà anche alla cabala.

Come riportato da Marca, infatti, tra le fila del Real Madrid c’è una vera bestia nera per il Barcellona: trattasi di Alaba che in carriera ha affrontato tre volte i catalani trovando la vittoria in tutte e tre le occasioni.