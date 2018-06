Classifica marcatori Mondiale 2018: i gol aggiornati turno dopo turno, della kermesse in Russia

Chi sarà il capocannoniere dei Mondiali 2018 in Russia? Ci saranno delle sorprese come ad esempio James Rodriguez nel Mondiale del 2014 con la sua Colombia oppure vinceranno i soliti noti? Thomas Muller con la sua Germania non ha mai deluso le attese ed è uno dei più attesi (10 reti nelle 13 gare della fase finale del Mondiale a cui ha preso parte fino ad oggi) ma attenzione anche a Neymar, stella indiscussa del Brasile, Cristiano Ronaldo che vuole sorprendere ancora ma anche a Leo Messi e Gonzalo Higuain con l’Argentina, giunti forse all’ultimo Mondiale della loro carriera. Occhio al bomber dell’Inghilterra Harry Kane, così come Romelu Lukaku del Belgio. Dal 14 giugno, data di inizio dei Mondiali qui potrete trovare la classifica marcatori del campionato Mondiale di calcio in Russia aggiornata in tempo reale.

Fino al Mondiale 2018 sono stati 29 i giocatori provenienti da 19 Paesi ad aver avuto l’onore di diventare capocannonieri delle precedenti edizioni della Coppa del Mondo. L’argentino Guillermo Stabile è stato il primo con 8 reti segnate in Uruguay nel 1930. Il colombiano James Rodriguez è stato l’ultimo con 6 reti in Brasile 2014. Just Fontaine detiene il record per il maggior numero di gol in una sola Coppa del Mondo: 13 reti in Svezia nel 1958. Gerd Muller è il secondo con 10 gol a Messico 1970.

Le 32 nazionali qualificate in Russia sono: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay (Girone A); Portogallo, Spagna, Marocco, Iran (Girone B); Francia, Australia, Perù, Danimarca (Girone C); Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria (Girone D); Brasile, Svizzera, Costarica e Serbia (Girone E); Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud (Girone F); Belgio, Tunisia, Inghilterra, Panama (Girone G); Polonia, Senegal, Colombia, Giappone (Girone H).