Classifica Serie A post lockdown: guida l’Inter, Juve a -29

La classifica della Serie A post lockdown parla chiaro: guida l’Inter mentre il Milan resta in scia. Juventus addirittura a -29

La Serie A è cambiata dopo il lockdown: stadi chiusi, o aperti parzialmente, la grossa crisi economica in cui versano ancora molte big della nostra Serie A ed un campionato più equilibrato e livellato.

Come evidenzia il giornalista Giovanni Capuano, la classifica del post lockdown premia l’Inter, con 129 punti in 55 gare. Segue il Milan a 119, con una gara in meno. Dietro l’Atalanta (115). Napoli a -20 dall’Inter e Juve addirittura a -29. Chiude la Lazio con 91 punti.