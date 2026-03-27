Colpo di scena, nessuno se l’aspettava: “Salah all’Inter”

Momo Salah ha annunciato l’addio al Liverpool ed è ora aperta la caccia alla nuova squadra: c’è anche l’Inter, è un colpo di scena

L’addio al Liverpool ha chiuso una lunga parentesi per Salah, ma ha anche aperto la caccia al nuovo club. Ne parlano tutti, lo corteggiano in tanti e chissà che qualcuno non possa riuscire anche a convincerlo: l’attaccante egiziano è in cerca di una nuova esperienza, ma non ha ancora preso la decisione – almeno ufficialmente – su quel che farà il prossimo anno.

La prima scelta da fare è relativa al tipo di carriera che vede ancora davanti a sé Salah: cerca un’ultima tappa da protagonista assoluto nel calcio europeo o, al contrario, una chiusura in un campionato minore, prestando attenzione soprattutto all’aspetto economico? Nel secondo caso è chiaro che la destinazione più probabile diventi la Saudi Pro League, mentre nel primo gli occhi andrebbero puntati su uno dei principali campionati europei, Italia inclusa.

E proprio in Italia, in particolare all’Inter, lo immagina un grande ex del Liverpool: Jamie Carragher. L’ex difensore ha parlato a ‘The Overlap’ e ha indicato nella squadra nerazzurra la scelta più giusta per Salah.

Salah all’Inter, il suggerimento di Carragher

L’ex calciatore ha analizzato le possibili scelte di Momo Salah riguardo al futuro ed ha escluso un approdo in un campionato ‘secondario’ come Arabia Saudita e Stati Uniti.

Carragher vede Salah all’Inter (Instagram Momo Salah) – Calcionews24.com

Secondo Carragher, infatti, Salah non farà la stessa scelta di Ronaldo, andando a giocare in Arabia Saudita: “Non ce lo vedo ancora in Arabia Saudita, credo che pensi di poter fare altre 3 o 4 stagioni al top, magari in un campionato fisicamente inferiore alla Premier”. Un campionato come la Serie A, ad esempio, dove l’intensità è certamente più bassa rispetto all’Inghilterra: “Lo vedrei in Italia, in uno dei grandi club. Forse in partite dal ritmo più lento – spiega l’ex difensore – lui potrebbe giocare in una squadra come l’Inter“.

Questa l’idea di Carragher che, al momento, non trova però riscontro in reali trattative di mercato. Salah è un nome accostato in qualche caso alla Juventus, mentre l’Inter sta valutando altri profili. Certo non è detto che Marotta non possa poi approfittare di una eventuale occasione Salah, ma dal punto di vista anagrafico ed economico, l’egiziano non è certo in linea con i parametri Oaktree. Nel caso per lui si dovrebbe fare un’eccezione e considerato il talento dell’egiziano forse sarebbe giusto pensarci.