Napoli, Politano torna a disposizione di Spalletti: tampone negativo

L’esterno del Napoli e della Nazionale Matteo Politano è tornato negativo ed è pronto a mettersi a disposizione di Spalletti

Notizia positiva per Spalletti dopo la vittoria netta contro la Lazio. L’allenatore azzurro riabbraccia Politano, tornato negativo al Covid. Un’arma in più per l’offensiva dei partenopei e un rientro fondamentale in questo periodo di partite ravvicinate. Il comunicato su Twitter del Napoli: