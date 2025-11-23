Con un colpo ne fa fuori tre: Spalletti pesca in Serie A - Calcio News 24

La Juventus con il cambio di panchina e l’arrivo di Spalletti dovrà per forza di cose riaffacciarsi sul mercato. Spalletti pesca in serie A e ne fa fuori tre.

Sono tre i ruoli sotto osservazione da parte di Luciano Spalletti. Calciatori che, in qualche modo, non hanno ancora convinto tecnico e tifosi.

Le alternative sarrebbero giò presenti in serie A e la Juventus con i suoi osservatori li sta sgeuendo proprio in questo momento.

Juventus, Luciano Spalletti ha scelto il rinforzo

La Juventus, con il suo nuovo assetto societario, e con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina può dedicarsi a pianificare il futuro. Si tratta di ultimare una rosa che può ancora dire la sua in questa stagione.

L’esonero, quasi frettoloso, di Tudor, non in stle Juventus, del resto, ha proprio questo significato. Dare un senso a questa stagione, nulla è ancora compromesso. La dirigenza bianconera spera di poter non solo raggiungere gli obiettivi di stagione prefissati ma, soprattutto, continuare a gettare fondamenta sulle quali costruire un ciclo vincente e solido.

Quando si parla di Juventus, del resto, parlare di obiettivi stagionali, fa quasi ridere. Alla Juventus lo sanno tutti, anche se negli ultimi anni qualcuno, forse, lo aveva dimenticato o non lo aveva afferrato del tutto, conta solo una cosa: vincere.

Quando si indossano i colori bianconeri l’obiettivo di ogni stagione è quello di vincere lo scudetto. Certo (fortunatamente per il calcio) non sempre questo è possibile ma, spesso, è il come a fare la differenza. Non tutte le partite si possono vincere ma è il come si perde che stabilisce il dna di una squadra ed il giudizio dei tifosi.

Per queste ragioni Spalletti e la società stanno guardando al mercato. Ci si guarda intorno, convinti che i profili ideali siano già in Serie A e siano, soprattutto, abbordabili. Nella partita tra Parma e Verona, infatti, al Bentegodi gli osservatori della Juventus hanno avuto una missione chiara.

Guardare, valutare, verificare Giovane, attaccante brasiliano del Verona, classe 2003. Comolli non vuole più prestiti e vuole lavorare già da gennaio per portare rinforzi alla corte di Spalletti. Il sudamericano ha già convinto in questa prima parte di campionato, tanto da attirare l’interesse anche di Inter, Napoli e Roma. La Juventus però è intenzionata a sbaragliare la concorrenza: tornare a ‘vincere’ sul mercato, per ricucirsi poi lo stemma dei campioni anche in campo. Magari con Giovane in rosa.