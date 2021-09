Concordato Eleven Finance, offerta di Preziosi a Ferrero: il retroscena

Dopo aver ceduto il Genoa a 777 Partners, Enrico Preziosi avrebbe messo nel mirino alcune proprietà di Massimo Ferrero

Enrico Preziosi, ex proprietario del Genoa e presidente uscente, ha tentato di acquisire alcuni immobili, tra cui il cinema Adriano, appartenenti alla galassia della famiglia Ferrero. A quanto riporta Il Secolo XIX, Preziosi ha offerto 28 milioni di euro alla finanziaria Hoist che detiene parte dei crediti deteriorati di Eleven Finance.

L’offerta, presentata in forma scritta (in inglese), dettagliava quante proprietà erano di interesse per Preziosi (nove proprietà commerciali e tre residenziali) e sottolineava la disponibilità immediata di capitali. L’advisor di tutta l’operazione, non andata in porto perché giudicata insufficiente dai creditori del presidente della Sampdoria, è stato Gianluca Vidal (braccio destro di Ferrero, nonché titolare del trust in cui è inserita la società blucerchiata). Hoist ha giudicato i 28 milioni di euro al di sotto di quanto spera di incassare (35 milioni di euro).

