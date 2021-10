Conferenza stampa Ancelotti: «De Zerbi è un amico, le sue squadre giocano bene»

Conferenza stampa Ancelotti: le parole del tecnico del Real Madrid alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue dichiarazioni.

DE ZERBI – «Lo conosco bene, è un grande amico. Siamo di una generazione diversa, ma a Sassuolo ha fatto molto bene. Le sue squadre hanno una grande personalità e giocano molto bene».

HAZARD E MENDY – «Hazard è stanco di avere questi problemi. Non è infortunato, ha un sovraccarico, ma penso che ci sarà contro Barça o Osasuna. Mendy è a disposizione, non so se partirà titolare. Abbiamo avuto problemi a sinistra, perché avevamo solo due terzini sinistri e ora ne abbiamo altri due».

SETTIMANA CHIAVE – «Prima della sosta non andavamo molto bene e adesso ci sono partite molto importanti. Questa seconda parte dopo la sosta dobbiamo fare meglio. Dobbiamo fare molto bene e la squadra è preparata e motivata. La squadra sa quanto siano importanti queste partite».