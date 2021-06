Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spagna

EKDAL – «Valuteremo dopo la rifinitura. Svolgerà una seduta individuale e poi prenderemo una decisione: non è un segreto che abbia avuto un piccolo fastidio, quindi voglio una risposta positiva. Dovrebbe farcela secondo i segnali che ho ricevuto».

ERIKSEN – «Brutte sensazioni… Spero non capiti a noi, quello che conta più di ogni altra cosa è che ora Eriksen stia bene».

LA GARA – «Vedo i miei molto preparati, il piano per battere la Spagna è chiaro. Non faccio caso alle critiche della stampa, così come i miei giocatori».