Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato in occasione della presentazione ufficiale di Odriozola. Le sue dichiarazioni.

«Siamo molto soddisfatti di quanto è stato fatto, da Pradè, Burdisso e tutta l’area scouting. Il primo acquisto è stato il mister Vincenzo Italiano, una scelta importante e di cui siamo molto soddisfatti. Una scelta fatta per far crescere i nostri giocatori e per dare un’idea di calcio al nostro gioco, cosa che si è già vista in queste prime due partite. Non va dimenticato ne sono rimasti alcuni importanti che molti altri club hanno provato a portarci via, come Milenkovic e Vlahovic per i quali Rocco Commisso ha detto no a offerte molto importanti. Non facciamo il mercato per prendere voti alti in pagella ma per avere una squadra competitiva. Duncan, Sottil, Callejon, Saponara, Benassi e Kokorin sono rimasti perché puntiamo su di loro e lo stesso vale per i giovani della Primavera».