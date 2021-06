Olanda, De Boer conferma: «De Ligt titolare contro l’Austria»

Frank De Boer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Austria: le dichiarazioni del ct olandese

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Olanda e Austria, il ct Frank De Boer ha parlato della possibilità di vedere De Ligt dal primo minuto, dopo che ha saltato la partita d’esordio agli Europei. Le sue parole.

DE LIGT – «Giocherà. Non si trova bene nel centro-sinistra a tre? Ne terrò conto, posso capirlo, ma se servirà dovrà farlo».

SQUALIFICA ARNAUTOVIC – «Ho visto che c’era un’indagine in corso, ma non so esattamente di cosa si trattasse. Mi dispiace per l’Austria, perché è un buon giocatore. Sarà una perdita per l’Austria e in questo senso è un vantaggio per noi».